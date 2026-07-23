San Cataldo vigile del fuoco Alessandro Marchi morto per malore improvviso durante spegnimento incendio aveva 59 anni
Durante le operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo, un vigile del fuoco di 59 anni è morto a causa di un malore improvviso. L’incendio aveva raggiunto le abitazioni, costringendo molte famiglie ad allontanarsi. L’intervento di contrasto a un incendio di vaste proporzioni si è concluso con il decesso del vigile, coinvolto nelle operazioni di spegnimento.
Il dramma durante le operazioni di spegnimento in contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo: il rogo ha raggiunto la zona delle abitazioni e ha reso necessario l'allontanamento di diverse famiglie Un intervento contro un vasto incendio si è trasformato in tragedia nel Nisseno. Il vigile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Caltanissetta, chi era il vigile del fuoco-eroe morto mentre stava spegnendo un incendio
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Vigile del fuoco Alessandro Marchì morto nell'incendio a San Cataldo dopo un malore, ricoverato un collegaUn vigile del fuoco di 59 anni è morto a San Cataldo durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vaste proporzioni.
Vigile del fuoco colto da malore, muore mentre spegne un incendio a San CataldoDurante le operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Mimiani a San Cataldo, un vigile del fuoco ha accusato un malore e si è accasciato.
Temi più discussi: San Cataldo, vigile del fuoco muore mentre spegne l'incendio; Caltanissetta, vigile del fuoco muore per un malore su un incendio; Tragedia a San Cataldo, Vigile del Fuoco perde la vita in servizio; Allarme incendi, morto un vigile del fuoco – Che cosa è successo.
La morte di Alessandro Marchì, il vigile del fuoco di 59 anni del Comando Provinciale di Caltanissetta, mi ha lasciato un profondo dolore. Mentre stava lottando contro l’incendio a San Cataldo, se n’è andato in servizio, e questa tragedia mette in luce una realt x.com
Vigile del fuoco muore durante un incendio a San Cataldo: Alessandro Marchì aveva 59 anni facebook
Incendio a San Cataldo, vigile del fuoco muore dopo un malore: il cordoglio delle istituzioniUn vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto ieri dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada M ... ilsicilia.it
Incendio a San Cataldo, morto vigile del fuoco di 59 anni: il cordoglio per Alessandro MarchìIncendio a San Cataldo, morto un vigile del fuoco di 59 anni: Alessandro Marchì ha avuto un malore durante le operazioni di spegnimento del rogo. notizie.it