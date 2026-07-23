San Cataldo vigile del fuoco Alessandro Marchi morto per malore improvviso durante spegnimento incendio aveva 59 anni

Da ilgiornaleditalia.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo, un vigile del fuoco di 59 anni è morto a causa di un malore improvviso. L’incendio aveva raggiunto le abitazioni, costringendo molte famiglie ad allontanarsi. L’intervento di contrasto a un incendio di vaste proporzioni si è concluso con il decesso del vigile, coinvolto nelle operazioni di spegnimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il dramma durante le operazioni di spegnimento in contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo: il rogo ha raggiunto la zona delle abitazioni e ha reso necessario l'allontanamento di diverse famiglie Un intervento contro un vasto incendio si è trasformato in tragedia nel Nisseno. Il vigile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

san cataldo vigile del fuoco alessandro marchi morto per malore improvviso durante spegnimento incendio aveva 59 anni
© Ilgiornaleditalia.it - San Cataldo, vigile del fuoco Alessandro Marchi morto per malore improvviso durante spegnimento incendio, aveva 59 anni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Caltanissetta, chi era il vigile del fuoco-eroe morto mentre stava spegnendo un incendio

Video Caltanissetta, chi era il vigile del fuoco-eroe morto mentre stava spegnendo un incendio

Notizie e thread social correlati

Vigile del fuoco Alessandro Marchì morto nell'incendio a San Cataldo dopo un malore, ricoverato un collegaUn vigile del fuoco di 59 anni è morto a San Cataldo durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vaste proporzioni.

Vigile del fuoco colto da malore, muore mentre spegne un incendio a San CataldoDurante le operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Mimiani a San Cataldo, un vigile del fuoco ha accusato un malore e si è accasciato.

Temi più discussi: San Cataldo, vigile del fuoco muore mentre spegne l'incendio; Caltanissetta, vigile del fuoco muore per un malore su un incendio; Tragedia a San Cataldo, Vigile del Fuoco perde la vita in servizio; Allarme incendi, morto un vigile del fuoco – Che cosa è successo.

san cataldo san cataldo vigile delIncendio a San Cataldo, vigile del fuoco muore dopo un malore: il cordoglio delle istituzioniUn vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto ieri dopo aver accusato un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato in contrada M ... ilsicilia.it

san cataldo san cataldo vigile delIncendio a San Cataldo, morto vigile del fuoco di 59 anni: il cordoglio per Alessandro MarchìIncendio a San Cataldo, morto un vigile del fuoco di 59 anni: Alessandro Marchì ha avuto un malore durante le operazioni di spegnimento del rogo. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web