Durante le operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo, un vigile del fuoco di 59 anni è morto a causa di un malore improvviso. L’incendio aveva raggiunto le abitazioni, costringendo molte famiglie ad allontanarsi. L’intervento di contrasto a un incendio di vaste proporzioni si è concluso con il decesso del vigile, coinvolto nelle operazioni di spegnimento.

Il dramma durante le operazioni di spegnimento in contrada Mimiani, nel territorio di San Cataldo: il rogo ha raggiunto la zona delle abitazioni e ha reso necessario l'allontanamento di diverse famiglie Un intervento contro un vasto incendio si è trasformato in tragedia nel Nisseno. Il vigile. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - San Cataldo, vigile del fuoco Alessandro Marchi morto per malore improvviso durante spegnimento incendio, aveva 59 anni

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Caltanissetta, chi era il vigile del fuoco-eroe morto mentre stava spegnendo un incendio

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Vigile del fuoco colto da malore, muore mentre spegne un incendio a San CataldoDurante le operazioni di spegnimento di un incendio in contrada Mimiani a San Cataldo, un vigile del fuoco ha accusato un malore e si è accasciato.

Temi più discussi: San Cataldo, vigile del fuoco muore mentre spegne l'incendio; Caltanissetta, vigile del fuoco muore per un malore su un incendio; Tragedia a San Cataldo, Vigile del Fuoco perde la vita in servizio; Allarme incendi, morto un vigile del fuoco – Che cosa è successo.

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