Un bambino di 6 anni è morto dopo essere stato investito da una moto sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto durante una vacanza al mare con la famiglia. Il bambino è stato portato in ospedale ma le ferite sono risultate letali. La polizia ha sequestrato il mezzo e sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sulle eventuali responsabilità.

Non ce l’ha fatta il bambino di 6 anni investito da una moto. Una vacanza al mare si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto due comunità. È morto il bambino di 6 anni, residente a Torino, che nel pomeriggio di ieri era stato investito da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Ricoverato in condizioni disperate all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, il piccolo non è riuscito a sopravvivere alle gravissime ferite riportate nell’impatto. La notizia del decesso, confermata dall’ospedale, ha gettato nello sconforto la famiglia e l’intera comunità ligure, dove il bambino stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme ai genitori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - San Bartolomeo al Mare, muore il bimbo di 6 anni investito sulle strisce: era in vacanza con la famiglia

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Travolge un bimbo di 6 anni sulle strisce: è in gravi condizioni, paura a Imperia.

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È morto il bambino di 6 anni, di Torino, ricoverato da ieri all'ospedale Gaslini di Genova, dove era arrivato in condizioni disperate dopo essere stato investito da una moto, mentre attraversava la strada a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. Il picc x.com

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