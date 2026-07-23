Un bambino di 6 anni è stato investito da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto in pieno giorno e ha attirato numerosi passanti. Il bambino è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. Nessuna informazione è stata resa nota sulle condizioni di salute del piccolo.

Un bambino di 6 anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Gaslini di Genova dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nella giornata di mercoledì lungo la via Aurelia, nel comune di San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. L’impatto mentre attraversava la strada. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali quando è stato centrato in pieno dal mezzo a due ruote. Le sue condizioni sono apparse immediatamente molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che, vista la gravità del quadro clinico, hanno richiesto l’intervento dell’ elisoccorso per il trasferimento urgente all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimbo di 6 anni investito sulle strisce da una moto: orrore in mezzo ai passanti

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Travolge un bimbo di 6 anni sulle strisce: è in gravi condizioni, paura a Imperia.

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