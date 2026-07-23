Salvini picchiato da La Russa Prodi e Boldrini con la mano mozzata e il fascio littorio consegnato da Meloni | cosa c’è nei tanti video di Vannacci creati con l’AI

Su internet circolano numerosi video realizzati con intelligenza artificiale che raffigurano figure pubbliche in scene di violenza o simboli controversi. Tra questi, uno mostra un personaggio in stile imperatore romano che condanna a morte due politici, mentre altri ritraggono politici attori di aggressioni o simboli fascisti. Questi contenuti sono stati condivisi online e coinvolgono vari protagonisti politici, senza conferme sulla loro autenticità o provenienza.

Quel video creato con l’ Intelligenza artificiale di Roberto Vannacci, in versione imperatore romano, che “ condanna a morte ” Giuseppe Conte ed Elly Schlein è solo l’ultimo di numerosi filmati diffusi sui social: è la “ slopaganda ” di Futuro Nazionale, un neologismo che identifica quella propaganda politica generata con l’IA “caratterizzata da contenuti enfatici, violentemente polemici o viceversa imbonitori”, come si legge sulla Treccani. Una nuova fase della comunicazione politica basata sulla delegittimazione degli avversari e sulla spettacolarizzazione della violenza, molto utilizzata da Donald Trump e che si diffonde in modo virale attraverso gli algoritmi dei social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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