Un militare ha pubblicato un video su un social, in cui si vede vestito da gladiatore romano e condanna a morte alcune figure politiche italiane, tra cui una leader di partito, un ex premier, un ex presidente del consiglio e una presidente della Camera. Nel video, il militare siede accanto a un’esponente di governo, entrambi in abiti ispirati all’antica Roma, mentre la moglie fa un gesto con il dito medio. La scena si svolge in un contesto che richiama un’ambientazione storica.

Nel video Vannacci siede accanto ad una Giorgia Meloni imperatrice, a Ignazio La Russa, anche lui in divisa da generale romano, e alla moglie che fa un dito medio, come di recente accaduto a Viareggio dopo che l'eurodeputato è stato accolto dal coro "Bella ciao". Al centro dell'arena ci sono invece. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vannacci posta VIDEO AI in cui da gladiatore romano condanna a morte Schlein, Conte, Prodi e Boldrini: "Con falce e martello"

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