A Milano, un episodio di omicidio avviene dopo il tentativo di furto, con proprietari che aggrediscono e accoltellano il ladro, causandone la morte. L’uomo, in fuga, aveva perso la refurtiva, ma ciò non ha impedito l’aggressione. La vicenda ricorda un caso precedente analogo. La destra politica non ha promosso campagne per la grazia nei confronti dei condannati in relazione a questo episodio.

La reazione a un furto, la fuga del ladro, lui che perde per terra pure la refurtiva eppure non basta: i proprietari lo aggrediscono, lo prendono a coltellate, fino a togliergli la vita. Cambia l’arma – bianca anziché da fuoco – eppure c’è un caso recente che ricalca negli aspetti principali l’ossatura della storia che ha portato alla condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero, diventato il simbolo di una campagna di tutto il centrodestra brandendo il tema della “legittima difesa”. Si tratta di un delitto avvenuto a Milano, in via Giovanni Da Cermenate, nella zona Sud della città, non lontano dalla Bocconi e dai Navigli. In quel caso la dinamica è partita non da una gioielleria ma da un bar, gestito da una famiglia cinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - A Milano un caso dell’omicidio del ladro analogo a quello di Roggero. Ma la destra lo ignora: per i condannati nessuna campagna per la grazia

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Sparatoria a Milano, un giovane di 20enne è morto dopo essere stato colpito da un agente di polizia

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