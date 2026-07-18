Roggero tra propaganda e testimonial | così la destra pistolera ha costruito il suo eroe

Da milano.repubblica.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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