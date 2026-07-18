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Temi più discussi: Roggero tra propaganda e testimonial: così la destra pistolera ha costruito il suo eroe; Grazia a Roggero, Giannini: Il governo viola la Costituzione per propaganda, ha fatto bene Mattarella a fissare i paletti; La grazia a Roggero come arma di propaganda: il punto più basso del governo Meloni; Caso Roggero, è scontro politico sulla grazia.

La vicenda Roggero dimostra di cosa può essere capace la destra quando si tratta di piegare le regole della democrazia e dello Stato di diritto alle proprie esigenze di propaganda. Per il codice penale non c’è alcun dubbio che gli omicidi siano avvenuti comp x.com

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