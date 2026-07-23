salvate il soldato la knight

Un commentatore ha commentato che le storyline di LA Knight stanno esagerando, facendo riferimento ai concetti di corsi e ricorsi storici di Gianbattista Vico. La frase suggerisce che l’attenzione eccessiva sulle vicende del wrestler siano fuori misura, anche se non vengono fornite ulteriori analisi o dettagli sui contenuti delle trame o sul personaggio. La critica si limita a un’opinione sul tono eccessivo delle narrazioni legate a LA Knight.

Gianbattista Vico nella sua opera La scienza nuova faceva riferimento ai corsi e ricorsi storici, ma penso che anche il filosofo italiano se interrogato sulle storyline che coinvolgono LA Knight direbbe che si stia esagerando. Sono ormai anni che l’ex Eli Drake ha a che fare con la Bloodline. Per Summerslam è previsto l’ennesimo scontro con la fazione di samoani, una faida che l’ha visto spesso (sempre?) uscire con le ossa rotte. Dev’essere dura per lui. Nonostante sia arrivato tardi in una big come la WWE, gli è bastato poco per andare over con il pubblico. Certo, la catchphrase l’ha aiutato tanto, ma a differenza per esempio di Jey Uso, anche nei promo se la cava più che bene. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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The Ex-Soldier Who Became a Professional Stuntman

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