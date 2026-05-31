Corriere dello Sport – Salvate il soldato Chiesa | più dei soldi ci vuole coraggio

Notizia in breve

Un calciatore è stato salvato dal trasferimento dopo aver mostrato coraggio, più che disponibilità economiche. La trattativa per il suo trasferimento era in fase avanzata, ma alla fine è stato deciso di bloccare tutto. La decisione è stata presa anche grazie alla volontà del giocatore, che ha preferito rimanere rispetto a un’offerta più ricca. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, che hanno commentato l’accaduto.