Corriere dello Sport – Salvate il soldato Chiesa | più dei soldi ci vuole coraggio
Un calciatore è stato salvato dal trasferimento dopo aver mostrato coraggio, più che disponibilità economiche. La trattativa per il suo trasferimento era in fase avanzata, ma alla fine è stato deciso di bloccare tutto. La decisione è stata presa anche grazie alla volontà del giocatore, che ha preferito rimanere rispetto a un’offerta più ricca. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, che hanno commentato l’accaduto.
2026-05-31 10:14:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Chiesa chi? Mario, quello di Mani Pulite? C’è poco da ridere, ormai c’è chi fatica davvero a ricordare, poi una pacca in fronte, ma certo, Federico, il talento purissimo che ci ha fatto vincere (quasi) da solo gli Europei del 2021, l’ultima volta dell’Italia in delirio e degli italiani nelle fontane. Lui, andato via dalla Juve due anni fa, sbianchettato da Thiago Motta e dal suo famoso progetto, prelevato dal Liverpool per una seconda vita di livello mondiale, salvo complicazioni. Chiesa in uscita dal Liverpool. Le complicazioni sono arrivate una dietro l’altra, e siamo puntoeacapo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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