In Francia, le aspettative nel mondo dello sport sono state deluse quest’estate. La nazionale di calcio, che puntava a vincere il titolo mondiale, non è riuscita a raggiungere questo obiettivo. La situazione si inserisce in un periodo di difficoltà generale nel paese, con problemi anche in altri settori. La delusione per la mancata vittoria si aggiunge a una serie di eventi sfavorevoli che hanno coinvolto il paese in questo periodo.

Aiuto! Ma che succede alla Francia che pensava d’essere il cuore dello sport, in questo luglio bollente? Come a Macron, tutto le va storto. Nel calcio, infatti, s’immaginava campione del mondo. Era la narrazione quotidiana. Nel ciclismo, vantava la corsa a tappe più palpitante del globo, quella che incarnava miti e leggende, intessuti di polvere, sudore e talvolta sangue. Al Mondiale, è finita in un pianto e un lamento. Al Tour de France, anche peggio: non c’è più storia. La trama giornaliera è sempre la stessa. Tadej Poga?ar lo domina e lo annichilisce, il Pogatour è senza pathos direbbe Gianni Brera, colpa dell’algido campione sloveno che è prevedibile ed ingrato come le tasse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvate il soldato Tour (macchè Cannibale, Poga?ar è un killer e pure noiosetto)

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