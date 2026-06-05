La Giornata Nazionale dello Sport si svolgerà domenica 7 giugno. Lo sport viene riconosciuto come un elemento efficace per tutelare la salute femminile in tutte le età. La relazione tra attività fisica e benessere si estende dal cervello alle ossa e all’umore. Nel 2017, un rappresentante istituzionale ha sottolineato l'importanza di promuovere lo sport per sostenere il Paese.

«C hi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese». La frase pronunciata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante una visita al CONI nel 2017 riassume perfettamente lo spirito della Giornata Nazionale dello Sport 2026, in programma domenica 7 giugno. Istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003 e promossa dal CONI, la manifestazione coinvolge ogni anno centinaia di città italiane con eventi gratuiti, dimostrazioni sportive e attività aperte a persone di tutte le età. L’obiettivo è ricordare che lo sport non è soltanto competizione, ma anche salute, inclusione sociale e benessere quotidiano. Quest’anno, però, c’è un motivo in più per parlarne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal cuore al cervello, dalle ossa all'umore: lo sport è uno degli strumenti più efficaci per proteggere la salute delle donne a ogni età. E la scienza lo conferma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prendersi cura delle piante non è solo un gesto estetico. Riduce lo stress, migliora l’umore e aiuta a calmare i pensieri. Ecco cosa succede davvero al cervello quando fai giardinaggioCon l’arrivo di aprile, molte persone si dedicano alla cura di piante e fiori sui balconi, terrazze e giardini.

Leggi anche: Salute, prevenzione e sport per proteggere i più giovani dal melanoma

Temi più discussi: Lo spazzino del cervello dipende anche dal cuore; Alzheimer, la prevenzione può iniziare a 45 anni: Proteggere il cuore per preservare il cervello; Scoperto ‘il meccanismo’ che fa scattare depressione e ansia dopo l’infarto; Ne basta una manciata per proteggere cuore e cervello: il frutto con pochissimi zuccheri ideale per la vista e la glicemia.

Il suono più dolce delle labbra, il più dolce pensiero che lascia il cervello, il sospiro più dolce del cuore-è gioia fin nel dolore; fragranza die cinnamomo non dura come quella d'Amore. Falsità-inimicizia è in chi pecca dicendo che amore può morire Clare #Po x.com

…Tradimento, il macellaio dal cuore oscuro della fede. reddit

Lo spazzino del cervello dipende anche dal cuoreThe Garbage Truck of the Brain, cioè il camion della spazzatura del cervello. è la definizione data al sistema glinfatico nello studio pubblicato su Science nel 2013 dai ricercatori della Rochester ... corriere.it

Dieta: i 5 alimenti che fanno bene al cuore e al cervello/ Frutta secca, verdure e uno ‘scarto'I cinque alimenti immancabili per un dieta che faccia bene al cuore e al cervello: ecco i consigli della BBC, tra frutta secca e verdure Che la dieta influenzi in modo diretto la nostra salute è ... ilsussidiario.net