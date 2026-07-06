Profumi per le vacanze al mare | 5 fragranze che sanno di estate

Da oasport.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque profumi con note marine sono stati presentati come perfetti per le vacanze al mare. Queste fragranze richiamano odori come sale, sole e brezza, evocando l’atmosfera estiva. Tra gli ingredienti predominanti ci sono la salsedine, l’iodio, la sabbia calda e i fiori selvatici. Sono stati pensati per accompagnare le giornate in riva al mare durante tutta l’estate.

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5 fragranze marine che catturano sale, sole e brezza per accompagnarti per tutta l’estate in riva al mare. C’è un odore che racconta l’ estate meglio di qualsiasi fotografia: quello della pelle baciata dal sol e dopo un tuffo, della salsedine tra i capelli, della brezza che porta con sé iodio, sabbia calda e fiori selvatici. Non sorprende che molti tra i più amati profumi di nicchia abbiano scelto il mare come musa, traducendo in note olfattive la libertà delle vacanze e il calore della costa. Che si cerchi una fragranza fresca da uomo o il miglior profumo per donna da mettere in valigia, le composizioni marine regalano quella sensazione di leggerezza che solo l’estate sa dare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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