Profumi per le vacanze al mare | 5 fragranze che sanno di estate

Notizia in breve

Cinque profumi con note marine sono stati presentati come perfetti per le vacanze al mare. Queste fragranze richiamano odori come sale, sole e brezza, evocando l’atmosfera estiva. Tra gli ingredienti predominanti ci sono la salsedine, l’iodio, la sabbia calda e i fiori selvatici. Sono stati pensati per accompagnare le giornate in riva al mare durante tutta l’estate.