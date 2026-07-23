Salute | Asl Viterbo 11 e 12 settembre evento su promozione con sanitari e istituzioni

Da romadailynews.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Asl Viterbo organizza un evento il 11 e 12 settembre dedicato alla promozione della salute. La manifestazione coinvolgerà sanitari e istituzioni per discutere di come promuovere il benessere e rafforzare la consapevolezza nelle comunità. Sono previste attività informative e incontri pubblici per sensibilizzare sulla cura della salute e sull'importanza di stili di vita sani. La partecipazione è rivolta a cittadini, professionisti e rappresentanti delle istituzioni locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come si promuove la salute oggi? Come si costruisce una comunità più consapevole, più informata e capace di prendersi cura del proprio benessere? Sono queste le domande che hanno ispirato l’evento intitolato “Promuovere Salute ai tempi di oggi”, organizzato dalla Asl di Viterbo, in programma l’11 e il 12 settembre presso il Centro culturale della Fondazione Carivit, situato a Valle Faul. Due Giorni di Confronto e Partecipazione. Le due giornate di confronto, dialogo e partecipazione riuniranno un ampio ventaglio di professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni, università, scuole, ordini professionali, associazioni e cittadini, tutti uniti da un obiettivo comune: mettere la promozione della salute al centro delle politiche pubbliche e della vita quotidiana delle persone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Viterbo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Asl tse, oltre 38 mila studenti coinvolti in progetti di promozione della salute nelle scuole

A Faenza arriva 'Piazza della prevenzione': i sanitari a disposizione dei cittadini per parlare di promozione della saluteSabato 30 maggio, in piazza Nenni a Faenza, si terrà l’evento “Piazza della Prevenzione 2026”.

Temi più discussi: Sanità, Regione Lazio e Asl Viterbo a confronto sulle priorità per la Tuscia; Donazione record alla Asl, 2.5 milioni di euro per il laboratorio di genetica medica: Dedicato alla neurologa Filippi Balestra; Un amore che diventa futuro per la Tuscia: una donazione da 2,5 milioni per il nuovo laboratorio di genetica all'ospedale Santa Rosa; Donazione straordinaria per il futuro della sanità della Tuscia: 2 milioni e mezzo di euro per il Laboratorio di genetica medica del Santa Rosa.

asl viterbo salute asl viterbo 11Viterbo, l’11 e 12 settembre la Asl promuove Salute ai tempi di oggi a Valle FaulL’11 E IL 12 SETTEMBRE, A VALLE FAUL, PROFESSIONISTI SANITARI, ISTITUZIONI, SCUOLA, ASSOCIAZIONI E CITTADINI SI CONFRONTERANNO SUI GRANDI TEMI DELLA SALUTE PUBBLICA. IN PROGRAMMA ANCHE SCREENING, CONS ... newtuscia.it

asl viterbo salute asl viterbo 11Salute: Asl Viterbo, 11 e 12 settembre evento su promozione con sanitari e istituzioniScopri come la Asl di Viterbo promuove il benessere e la salute con un evento innovativo il 11 e 12 settembre. romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web