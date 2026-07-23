Salute | Asl Viterbo 11 e 12 settembre evento su promozione con sanitari e istituzioni

L'Asl Viterbo organizza un evento il 11 e 12 settembre dedicato alla promozione della salute. La manifestazione coinvolgerà sanitari e istituzioni per discutere di come promuovere il benessere e rafforzare la consapevolezza nelle comunità. Sono previste attività informative e incontri pubblici per sensibilizzare sulla cura della salute e sull'importanza di stili di vita sani. La partecipazione è rivolta a cittadini, professionisti e rappresentanti delle istituzioni locali.

Come si promuove la salute oggi? Come si costruisce una comunità più consapevole, più informata e capace di prendersi cura del proprio benessere? Sono queste le domande che hanno ispirato l’evento intitolato “Promuovere Salute ai tempi di oggi”, organizzato dalla Asl di Viterbo, in programma l’11 e il 12 settembre presso il Centro culturale della Fondazione Carivit, situato a Valle Faul. Due Giorni di Confronto e Partecipazione. Le due giornate di confronto, dialogo e partecipazione riuniranno un ampio ventaglio di professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni, università, scuole, ordini professionali, associazioni e cittadini, tutti uniti da un obiettivo comune: mettere la promozione della salute al centro delle politiche pubbliche e della vita quotidiana delle persone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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