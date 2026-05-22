A Faenza arriva ' Piazza della prevenzione' | i sanitari a disposizione dei cittadini per parlare di promozione della salute
Sabato 30 maggio, in piazza Nenni a Faenza, si terrà l’evento “Piazza della Prevenzione 2026”. L’iniziativa vedrà la presenza di sanitari disponibili a confrontarsi con i cittadini su temi legati alla promozione della salute e a stili di vita corretti. L’obiettivo è offrire un momento di informazione e dialogo aperto, coinvolgendo tutta la comunità. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla sensibilizzazione sul benessere e sulla prevenzione.
Sabato 30 maggio in piazza Nenni a Faenza, si svolge l’evento la “Piazza della Prevenzione 2026” una iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza dedicata alla promozione della salute e dei corretti stili di vita. Dalle 9.30 alle 12.30 medici, infermieri, psicologi e professionisti sanitari. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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