A Faenza arriva ' Piazza della prevenzione' | i sanitari a disposizione dei cittadini per parlare di promozione della salute

Sabato 30 maggio, in piazza Nenni a Faenza, si terrà l’evento “Piazza della Prevenzione 2026”. L’iniziativa vedrà la presenza di sanitari disponibili a confrontarsi con i cittadini su temi legati alla promozione della salute e a stili di vita corretti. L’obiettivo è offrire un momento di informazione e dialogo aperto, coinvolgendo tutta la comunità. L’evento si inserisce in un calendario di iniziative dedicate alla sensibilizzazione sul benessere e sulla prevenzione.

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