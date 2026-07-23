Salto con l’asta Under 20 Sironi fa il record ma manca i Mondiali

Cercherà altre soddisfazioni ai campionati italiani assoluti di atletica leggera, in programma in questo fine settimana a Firenze. Ma Federico Sironi recrimina per la mancata qualificazione ai mondiali Under 20 di atletica ad agosto a Eugene, negli Stati Uniti. Il rammarico è giustificato anche perché il 19enne astista dell’ Atletica Monza ha testardamente inseguito la quota di 5.12, soglia minima per ottenere il biglietto per la rassegna iridata. Un obiettivo che Federico ha inseguito in un finesettimana senza respiro. Sabato a Novara, ai campionati regionali piemontesi, ha provato vanamente a superare la misura di 5.05. L’atleta monzese si è piazzato in seconda posizione, preceduto da Francesco Pugno che ha saltato 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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