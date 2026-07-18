Il sogno sale sull’asta Sironi vede i Mondiali

Ancora una possibilità per inseguire la partecipazione ai campionati mondiali Under 20 di atletica, in programma ad agosto a Eugene negli Stati Uniti. Un’opportunità che Federico Sironi, 19nne astista dell’ Atletica Monza, si giocherà oggi a Novara ai campionati regionali piemontesi. Studente di Economia dell’Università di Milano Bicocca, per coronare il sogno iridato dovrà superare l’asticella sistemata a 5.12. Il suo primato personale è 5 metri. Da Under 18 era riuscito a qualificarsi per i campionati europei di categoria. Ma per il sogno iridato dovrà andare oltre. "Ho costruito la stagione – ammette – con questo traguardo, la qualificazione ai mondiali di salto con l’asta ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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