Armand Duplantis ha partecipato alla Wanda Diamond League a Parigi, il 28 giugno 2026, al Charlety Stadium. Il campione svedese dell’asta ha mostrato di puntare a superare i 6,40 metri durante la competizione. La sua prestazione ha coinvolto il pubblico e ha attirato l’attenzione degli appassionati di atletica leggera. Duplantis continua a prepararsi con l’obiettivo di migliorare il suo record personale nel salto con l’asta.

Armand Duplantis Trascina il Pubblico al Meeting di Parigi. Il fuoriclasse svedese dell’asta, Armand Duplantis, ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario talento nel corso della Wanda Diamond League, svoltasi il 28 giugno 2026 al Charlety Stadium di Parigi. Con una prestazione eccezionale, Duplantis si è aggiudicato la vittoria nel salto con l’asta, confermando il suo status di campione indiscusso. Un Obiettivo Ambizioso: 6.40 Metri. Intervenendo a Firenze, dove ha partecipato al Premio Internazionale Fair Play Menarini, Duplantis ha rivelato le sue ambizioni future: “Arrivare a 6 metri e 40 è il mio piano e penso di avere ancora nel serbatoio, nelle gambe, molti record mondiali da battere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Duplantis punta a superare i 6,40 metri nel salto con l’asta.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Atletica, Diamond League Parigi 2026 in DIRETTA: inizia la gara del salto con l’asta, attesa per DuplantisDurante la gara di salto con l’asta, McCartney, Grove e Leon hanno superato i 4 metri.

Leggi anche: Duplantis: "L'obiettivo? Superare i 6,40. Con Sinner siamo vicini di casa, tifo per lui a Wimbledon"