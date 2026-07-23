Salis il Tribunale le ordina risarcimento da 300mila euro a due ex staff
Il Tribunale ha ordinato a un ex staff di ricevere un risarcimento di 300.000 euro da parte di un europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra. La decisione si riferisce a una causa legale intentata contro l’esponente politica, coinvolta nella vicenda giudiziaria. La sentenza rappresenta il primo passo di un procedimento legale che ha visto coinvolti due ex collaboratori. La vicenda riguarda presunti rapporti di lavoro e risarcimenti economici.
Il primo atto della vicenda giudiziaria che vede coinvolta l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, si è chiuso con una sentenza che pesa. Il Tribunale del Lavoro di Milano l’ha condannata a risarcire poco più di 300 mila euro a due ex membri del suo staff. La storia parte da marzo 2024. In quel mese Salis avrebbe deciso di interrompere in modo immediato i contratti con due suoi assistenti. Niente preavviso, niente tempi di transizione. Le lettere di recesso parlavano di “venuto meno del rapporto di fiducia”: per uno dei due si citava una “incompatibilità di carattere personale e di ambiente”, per l’altro una “performance non ritenuta adeguata”. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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