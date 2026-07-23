salis il tribunale le ordina risarcimento da 300mila euro a due ex staff

Notizia in breve

Il Tribunale ha ordinato a un ex staff di ricevere un risarcimento di 300.000 euro da parte di un europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra. La decisione si riferisce a una causa legale intentata contro l’esponente politica, coinvolta nella vicenda giudiziaria. La sentenza rappresenta il primo passo di un procedimento legale che ha visto coinvolti due ex collaboratori. La vicenda riguarda presunti rapporti di lavoro e risarcimenti economici.