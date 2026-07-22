Ilaria Salis condannata per aver licenziato due ex collaboratori | dovrà pagare 300mila euro di risarcimento

Da fanpage.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale di Milano ha condannato una donna a pagare oltre 300mila euro di risarcimento per aver licenziato due ex collaboratori senza giusta causa. La sentenza riguarda il mancato rispetto delle norme sul licenziamento e si basa su una verifica legale delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro. La condanna si riferisce esclusivamente alla questione del licenziamento e non coinvolge altri aspetti della relazione lavorativa.

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Ilaria Salis è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori "senza giusta causa". Dovrà versare un risarcimento di oltre 300mila euro. Matteo Salvini sui social: "Spiace". L'eurodeputata si difende: "Ho già impugnato la sentenza, il licenziamento era motivato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ilaria Salis condannata per licenziamento senza giusta causa.

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