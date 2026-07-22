Ilaria Salis condannata per aver licenziato due ex collaboratori | dovrà pagare 300mila euro di risarcimento

Notizia in breve

Il Tribunale di Milano ha condannato una donna a pagare oltre 300mila euro di risarcimento per aver licenziato due ex collaboratori senza giusta causa. La sentenza riguarda il mancato rispetto delle norme sul licenziamento e si basa su una verifica legale delle modalità di cessazione del rapporto di lavoro. La condanna si riferisce esclusivamente alla questione del licenziamento e non coinvolge altri aspetti della relazione lavorativa.