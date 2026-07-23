Perché Ilaria Salis ha licenziato i due collaboratori | le motivazioni e la sentenza

L’eurodeputata ha licenziato due collaboratori per aver ignorato le email e aver intrapreso azioni senza autorizzazione. La decisione è stata comunicata dopo che i due non hanno risposto alle comunicazioni ufficiali e hanno preso iniziative non concordate con la responsabile. La sentenza ha confermato il licenziamento, specificando che le mancate risposte e le azioni non autorizzate sono state le motivazioni principali.

L’eurodeputata Ilaria Salis ha licenziato i due collaboratori Valentina Dadda e Francois Gelmetti per non aver risposto alle mail e per aver preso iniziative non concordate. Questo emerge dalle carte del tribunale del lavoro di Milano che l’ha condannata a risarcire 300 mila e 900 euro per i mancati compensi e 10 mila euro per le spese legali. E prima della causa intentata davanti al giudice c’è stato un tentativo di composizione bonaria al quale l’europarlamentare si è presentata. Mentre un difetto di notifica non le ha permesso di difendersi nella sede idonea e ora sulla vicenda pende giudizio d’appello. Chi sono Valentina Dadda e Francois Gelmetti. 🔗 Leggi su Open.online

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Ilaria Salis condannata per aver licenziato i suoi collaboratori (precari)

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