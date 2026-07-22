Un giudice del Tribunale di Milano ha condannato un eurodeputato a pagare 300 mila euro di risarcimento a due ex collaboratori, licenziati nel luglio 2025 senza una motivazione valida. La sentenza si riferisce a un procedimento legale avviato dai due ex dipendenti, che hanno contestato la mancanza di giusta causa nel loro licenziamento. La decisione riguarda esclusivamente il pagamento di risarcimento e non altre eventuali sanzioni.

AGI - Lo scorso marzo un giudice della sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha condannato l'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, al risarcimento per 300 mila euro di due suoi ex collaboratori, licenziati senza giusta causa nel luglio 2025. I due assistenti si sono rivolti a uno studio legale milanese che ha impugnato la lettera di interruzione con effetto immediato dei due contratti di co.co.co., sottoscritti nel febbraio 2024, dopo che Salis è stata eletta all'europarlamento. Il giudice ha condannato l'attivista, arrestata in Ungheria nel 2023, in quanto non essendosi costituita nel procedimento, non ha dimostrato la prova della giusta causa del licenziamento. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ilaria Salis condannata per aver licenziato “senza giusta causa” due collaboratori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ilaria Salis condannata per licenziamento senza giusta causa.

Notizie e thread social correlati

Ilaria Salis è stata condannata per aver licenziato senza giusta causa due collaboratoriUn tribunale di Milano ha condannato un europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato senza motivo due collaboratori.

Ilaria Salis condannata per aver licenziato “senza giusta causa” due collaboratori: dovrà risarcirli per oltre 300mila euroUn tribunale di Milano ha condannato un’eurodeputata di Avs a risarcire due ex collaboratori per oltre 300mila euro.

Temi più discussi: Ilaria Salis di nuovo nei guai, condannata dal tribunale di Milano: Ha licenziato due suoi collaboratori senza giusta causa; Tg Economia – 22/7/2026; Guardiola ct dell'Italia, Maldini e Leonardo lo incontrano in Spagna: si aspetta la risposta di Pep; Como, ritrovata senza vita Arwa: la bimba di 9 anni era scomparsa nel lago.

Ilaria Salis dovrà risarcire due ex collaboratori. Secondo quanto riporta Adnkronos, il Tribunale di Milano l’ha condannata in contumacia per il licenziamento senza giusta causa dei due lavoratori. La decisione arriva al termine della causa civile avviata dopo l’i x.com

Ilaria Salis: No al taser, causa morte. Sap: Incompetente reddit

Ilaria Salis è stata condannata per aver licenziato senza giusta causa due collaboratoriA marzo l’europarlamentare Ilaria Salis, di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), è stata condannata dalla sezione Lavoro del tribunale di Milano per aver licenziato due suoi collaboratori senza giusta ... ilpost.it

Condannata Ilaria Salis: oltre 300mila euro di risarcimento per licenziamento senza giusta causaIlaria Salis condannata in primo grado dal Tribunale di Milano: dovrà risarcire oltre 300mila euro ai due ex collaboratori licenziati senza giusta causa. notizie.it