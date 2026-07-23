Salis condannata | non paga i dipendenti

Un eurodeputata di Avs è stata condannata per aver lasciato senza stipendio due collaboratori, ai quali deve circa 300.000 euro. Non si è presentata al processo e ha annunciato di aver fatto appello. La vicenda si aggiunge a un caso precedente, coinvolgendo un altro politico e suscitando imbarazzo tra le forze di sinistra.

L’eurodeputata di Avs ha lasciato a casa due collaboratori e non si è presentata al processo: ora deve loro 300.000 euro. Lei: ho fatto appello. Dopo Soumahoro, altro caso imbarazzante per Bonelli e Fratoianni. Ci voleva una sentenza del lavoro per stanare Ilaria Salis e la sua prosopopea sulla difesa dei lavoratori, dei diritti e di quel bla-bla-bla che ora. vaglielo a spiegare ai compagni di Alleanza verdi e sinistra. I quali già si erano dovuti barcamenare con la vicenda di Aboubakar Soumahoro, il sindacalista dei braccianti e degli sfruttati alle prese con una storia che riguardava la compagna e la famiglia di lei con accuse gravi da parte di lavoratori immigrati. 🔗 Leggi su Laverita.info

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