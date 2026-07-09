Il presidente tunisino ha accusato gruppi di aver organizzato tentativi di destabilizzazione nel paese, con l’obiettivo di creare tensioni sociali. Ha affermato che il popolo si opporrà con fermezza a queste azioni. La denuncia arriva dopo che sono stati segnalati sforzi di alcuni soggetti di fomentare divisioni e agitazioni tra la popolazione. Il capo dello Stato ha avvertito che non tollererà tali manovre.

Il Presidente Kais Saied denuncia tentativi di destabilizzazione in Tunisia. TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha recentemente denunciato una serie di tentativi organizzati per generare tensioni sociali nel paese, avvisando che tali strategie hanno l’intento di colpire i cittadini. Le sue dichiarazioni sono state pubblicate sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica tunisina. Durante un incontro tenutosi mercoledì pomeriggio al Palazzo di Cartagine con la primo ministro Sara Zaafrani Zenzri, Saied ha sottolineato che il popolo tunisino è in grado di reagire a qualsiasi piano di destabilizzazione, sia interno che esterno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tunisia: Saied accusa tentativi di destabilizzazione, il popolo si opporrà fermamente.

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