Tunisia | approvati nuovi investimenti industriali oltre 55 milioni di euro per lo sviluppo economico

In Tunisia sono stati approvati investimenti industriali per oltre 55 milioni di euro, destinati allo sviluppo economico del paese. Questa decisione riguarda progetti che puntano a rafforzare il settore industriale locale. L’annuncio arriva mentre il governo tunisino continua a promuovere iniziative per sostenere l’economia attraverso investimenti pubblici e privati. L'obiettivo è favorire la crescita e creare nuove opportunità nel settore industriale.

Investimenti a Sostegno dell’Industria in Tunisia: Un Passo Avanti per l’Economia. TUNISI (TUNISIA) – La Tunisia sta accelerando il suo sviluppo industriale con l’approvazione di nuovi investimenti nell’industria, superando i 55 milioni di euro. Questo importante annuncio proviene dal Ministero dell’Industria, delle Miniere e dell’Energia, che ha dettagliato il programma di ammodernamento industriale durante una recente riunione del Comitato consultivo del programma, presieduta dal ministro Salah Zouari. Progetti approvati per valorizzare diversi settori. Nel corso di questa riunione, sono stati approvati tre significativi progetti che coinvolgono i settori alimentare, elettromeccanico, tessile e dell’abbigliamento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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