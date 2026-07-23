Sabatini | Le pagelle del calciomercato Voti molto severi
A un mese dall'inizio del campionato, le valutazioni sul calciomercato sono molto severe. Il Milan riceve i voti più alti, mentre Inter e Juventus sono giudicate negativamente. Le analisi si concentrano sui rinforzi e le strategie adottate, con giudizi critici su alcune operazioni. La stagione si avvicina e le scelte di mercato continuano a essere al centro dell’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.
A un mese dall'inizio del campionato, ecco i primi voti: Milan come nessuno, Inter e Juventus dietro la lavagna. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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