Sabatini | Le pagelle del calciomercato Voti molto severi

Notizia in breve

A un mese dall'inizio del campionato, le valutazioni sul calciomercato sono molto severe. Il Milan riceve i voti più alti, mentre Inter e Juventus sono giudicate negativamente. Le analisi si concentrano sui rinforzi e le strategie adottate, con giudizi critici su alcune operazioni. La stagione si avvicina e le scelte di mercato continuano a essere al centro dell’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.