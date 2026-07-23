Sabatini | Le pagelle del calciomercato Voti molto severi

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A un mese dall'inizio del campionato, le valutazioni sul calciomercato sono molto severe. Il Milan riceve i voti più alti, mentre Inter e Juventus sono giudicate negativamente. Le analisi si concentrano sui rinforzi e le strategie adottate, con giudizi critici su alcune operazioni. La stagione si avvicina e le scelte di mercato continuano a essere al centro dell’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

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