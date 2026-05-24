Le pagelle di Napoli-Udinese i voti | i top e i flop del match del Maradona

Il Napoli di Antonio Conte ha concluso la stagione al Maradona con una vittoria contro l'Udinese. La partita ha visto alcuni infortuni e alternanze di rendimento, ma il club ha confermato la partecipazione alla prossima stagione. I voti dei giocatori sono stati assegnati in base alle prestazioni, evidenziando i migliori e i peggiori in campo. La squadra ha concluso così il campionato, consolidando la propria posizione in classifica.

Si conclude questa sera al Maradona la stagione del Napoli di Antonio Conte. Infortuni, alti e bassi e tanto lavoro, con il Napoli che è riuscito a riconfermare per il prossimo anno il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Le pagelle di Udinese-Napoli, i voti: i top e i flop del match

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