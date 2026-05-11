Al Maradona, il Napoli affronta il Bologna dopo un pareggio senza reti contro il Como. La partita si conclude con la vittoria degli ospiti per 3-2, grazie ai gol di Bernardeschi e Orsolini. La sfida vede i nerazzurri perdere terreno in casa, con alcune azioni che mettono in evidenza le prestazioni di singoli giocatori. I voti dei protagonisti del match sono stati assegnati in base alle loro performance sul campo.

Il Napoli torna in campo al Maradona dopo 0-0 di settimana scorsa contro il Como. La partita tra Conte e il Bologna di Italiano si conclude con il risultato di 2-3, a segno Bernardeschi, Orsolini e Rowe per il Bologna, Di Lorenzo e Alisson tra le fila del Napoli. Ecco i voti della partita, con i top e i flop. Le pagelle di Napoli-Bologna. Lobotka, voto: 5 LOBOTKA 5 Timido nello schermare la conclusione di Bernardeschi: a volte rimane solo contro tutti in questo centrocampo pieno zeppo di emiliani, o affiancato dal solo Politano ma non lesina la clava e anche qualche disimpegno elegante. Freuler e Ferguson si alternano per creare una rete attorno alle sue giocate.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Le pagelle di Napoli-Bologna, i voti: i top e i flop del match del Maradona

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