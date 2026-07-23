Due giocatori, cresciuti nel Gispi e nei Cavalieri, sono ora compagni di squadra. Uno di loro si è trasferito al Rovigo Delta, dove ha incontrato un altro ex compagno. I Cavalieri Union sono tornati in Serie A1 dopo una stagione vincente e giocheranno in una divisione inferiore sotto la guida di un nuovo coordinatore tecnico.

I Cavalieri Union sono tornati in Serie A1 al termine di un’annata trionfale, e giocheranno in quella che è di fatto la seconda divisione nazionale agli ordini del nuovo coordinatore tecnico della prima squadra Lorenzo Calamai. Ma anche per la prossima stagione, Prato sarà comunque rappresentata in Serie A Elite, tramite i rugbisti pratesi cresciuti nel Gispi e nei Cavalieri che calcheranno i campi della massima serie italiana. E proprio uno di loro, peraltro, ha cambiato casacca nelle scorse ore: si tratta del ventiduenne Cesare Zucconi, passato dal Biella alla corazzata Rovigo Delta. "Spero che il primo allenamento arrivi prima possibile... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Rugby Serie A Elite: i due giocatori cresciuti nel Gispi e nei Cavalieri in squadra insieme. Zucconi passa al Rovigo Delta e trova Ciampolini

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