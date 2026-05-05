Semifinale andata serie A Elite maschile al Plebiscito Petrarca Rugby vs Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

Al Plebiscito si gioca la semifinale di andata del Campionato di Rugby Serie A Elite 20252026 tra Petrarca e Rovigo. È la terza sfida stagionale tra le due squadre in un derby molto atteso, con i tifosi che affollano lo stadio per sostenere la squadra di casa. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione, con un pubblico presente per seguire l'incontro tra le due formazioni.

Per la terza volta in questa Stagione Sportiva torna il più sentito dei derby del Campionato di Rugby: tutti allo Stadio Plebiscito per Petrarca - Rovigo per sostenere la Squadra di casa, per la semifinale di andata del Campionato di Rugby Serie A Elite 20252026.La più sentita delle partite si.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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