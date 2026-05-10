Rugby Serie A Èlite | Petrarca in extremis batte Rovigo nell’andata della semifinale

Nel primo turno della semifinale della Serie A Elite di rugby, il Petrarca ha vinto contro la Femi-CZ Rovigo Delta con il punteggio di 9-8 davanti a circa 3500 spettatori allo stadio Plebiscito. La partita si è conclusa con un vantaggio minimo per i padroni di casa, che hanno ottenuto la vittoria in extremis. L'incontro ha aperto la serie di semifinali di questa competizione.

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Il Petrarca si prende il primo round del Derby d’Italia e davanti ai 3500 spettatori dello stadio Plebiscito supera 9-8 la Femi-CZ Rovigo Delta nella semifinale d’andata della Serie A Elite maschile. Una sfida durissima, condizionata dalla pioggia ma giocata su un campo rimasto in ottime condizioni, decisa soltanto nel finale dal piede di Lyle. Dopo un primo tempo chiuso su uno 0-0 d’altri tempi, i padovani hanno trovato il guizzo vincente a tre minuti dalla sirena, tenendo così aperta la corsa verso la finale del 2 giugno. Rovigo, però, torna a casa con un solo punto di scarto e con la consapevolezza di potersi giocare tutto nel ritorno del “Battaglini”, in programma domenica 17 maggio e trasmesso in diretta su Rai Sport.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Serie A Èlite: Petrarca in extremis batte Rovigo nell’andata della semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Semifinale andata serie A Elite maschile, al Plebiscito Petrarca Rugby vs Femi-CZ Rugby Rovigo DeltaPer la terza volta in questa Stagione Sportiva torna il più sentito dei derby del Campionato di Rugby: tutti allo Stadio Plebiscito per Petrarca -... Rugby, Serie A Élite: Rovigo e Petrarca vincono, domani si decide griglia play-offSi apre con tre anticipi in contemporanea la 18ª giornata della Serie A Elite maschile, regalando subito equilibrio e spettacolo. Argomenti più discussi: Serie A Elite, semifinali d’andata: Viadana fa tutto nell’ultima mezz’ora e rimonta Valorugby; Rugby serie A Elite - Viadana, parte la corsa alla finale scudetto. Allo Zaffanella il primo atto col Valorugby; Rugby: Serie A Elite maschile 2025/26 - Playoff, semifinale: Rugby Viadana 1970 - Valorugby Emilia; Rugby, Serie A Èlite: nel weekend si disputano le semifinali.