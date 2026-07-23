Rubio Usa | gli Houthi si sono fatti raggirare dall' Iran

Da quotidiano.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Segretario di Stato americano ha dichiarato che i ribelli Houthi dello Yemen sono stati ingannati dall'Iran, portandoli ad attaccare le navi mercantili nel Mar Rosso. Rubio ha spiegato che i ribelli sono stati indotti in questa azione da un inganno orchestrato dall'Iran. Nessun dettaglio su come sia stato compiuto l'inganno o le conseguenze di queste azioni.

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Milano, 23 lug. (askanews) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio afferma che i ribelli Houthi dello Yemen sono stati "ingannati" dall'Iran e indotti ad attaccare le navi mercantili nel Mar Rosso. "Gli Houthi sono stati per lo più intelligenti e si sono tenuti fuori da tutto questo durante il conflitto, ma ora a quanto pare si sono fatti ingannare, prendendo di mira l'Arabia Saudita e le sue navi", ha detto Rubio a margine di un vertice del Sud-est asiatico a Manila. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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