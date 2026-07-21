I mediatori a Usa e Iran | tregua Ma gli Houthi minacciano Suez

Da repubblica.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I mediatori tra Usa e Iran hanno raggiunto un accordo temporaneo di tregua. Nel frattempo, i ribelli yemeniti minacciano di bloccare il passaggio nello stretto di Suez, mentre si intensificano le tensioni contro le forze saudite. Le parti coinvolte cercano di rilanciare le trattative, ma le minacce di chiusura delle rotte marittime rimangono. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dell’accordo di pace.

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