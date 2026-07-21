I mediatori a Usa e Iran | tregua Ma gli Houthi minacciano Suez
I mediatori tra Usa e Iran hanno raggiunto un accordo temporaneo di tregua. Nel frattempo, i ribelli yemeniti minacciano di bloccare il passaggio nello stretto di Suez, mentre si intensificano le tensioni contro le forze saudite. Le parti coinvolte cercano di rilanciare le trattative, ma le minacce di chiusura delle rotte marittime rimangono. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dell’accordo di pace.
Pressing per rilanciare il negoziato. Intanto i ribelli yemeniti contro i sauditi: potrebbero bloccare anche il Mar Rosso. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Usa-Iran, la tregua regge ma Hormuz ancora chiuso
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