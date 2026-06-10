Le forze russe hanno attaccato le città di Kharkiv e Odessa, causando danni e danni alle infrastrutture. Nel frattempo, una delle più grandi raffinerie di petrolio in Russia è stata gravemente danneggiata da un raid. La Commissione europea ha annunciato l'introduzione di nuove sanzioni in risposta agli eventi.

Ucraina. Le forze di Mosca tornano ad attaccare Kharkiv e Odessa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata una delle più grandi raffinerie della federazione. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, attacchi e raid tra Mosca e Kiev. Ue: nuove sanzioni

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