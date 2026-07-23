È stato rubato un dipinto sacro all’interno di una chiesa situata in contrada Fontegeloni di Castellaro. Il furto è avvenuto nella chiesetta dedicata a Sant’Antonio da Padova e ha coinvolto una pala d’altare. La notizia ha suscitato reazioni di sgomento tra i residenti della zona. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio e stanno cercando di recuperare l’opera sottratta.

Amarezza e sconcerto a Serra San Quirico per un grave furto d’arte sacra consumato ai danni della chiesetta consacrata di Sant’Antonio da Padova, situata in contrada Fontegeloni di Castellaro. L’edificio, incorporato in una villa patrizia di origine rinascimentale e di proprietà della fattoria Fontegeloni è stato letteralmente devastato dai malviventi. "Siamo arrabbiati e increduli – spiegano dalla fattoria –. L’amara scoperta questa mattina (ieri, ndr): quando siamo arrivati abbiamo trovato la porta letteralmente distrutta e pezzi di legno sparsi a terra e fino al prato. Dentro mancava la pala d’altare con la Madonna che apparteneva alla vicina chiesa di Santa Maria dell’Aqua Fosca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rubata pala d’altare in una chiesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Teano consegna Pala d'Altare Madonna col Bambino, con Sant'Antonio Abate e Caterina dAlessandria

Notizie e thread social correlati

Pala d'altare rubata negli anni '70, carabinieri la restituiscono alla DiocesiI carabinieri hanno restituito alla Diocesi una pala d’altare rubata negli anni Settanta.

Chiesa profanata a Roma, feci sul pavimento e altare imbrattatoA Roma, una chiesa è stata danneggiata con atti vandalici che hanno coinvolto l’altare e gli arredi sacri.

Indagine su una pala d’altare rubata, lo storico dell’arte: Così l'ho riconosciuta su internetC'è voluto l'occhio allenato di uno storico dell'arte, una vecchia fotografia della Soprintendenza di Caserta scattata nel 1972 e un catalogo online di una casa d'aste toscana perché una pala d'altare ... napoli.repubblica.it

Recuperata dai carabinieri pala d’altare del Cinquecento trafugata da una chiesa del CasertanoUna pala d'altare del XVI secolo, attribuita al maestro napoletano Girolamo Imparato (1549-1607), è tornata nella disponibilità della Diocesi di Teano-Calvi dopo essere stata rubata e dispersa per ... napoli.repubblica.it