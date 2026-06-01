Pala d' altare rubata negli anni ' 70 carabinieri la restituiscono alla Diocesi

Notizia in breve

I carabinieri hanno restituito alla Diocesi una pala d’altare rubata negli anni Settanta. L’opera, datata XVI secolo e attribuita al maestro napoletano Girolamo Imparato, raffigura la “Madonna con Bambino tra i Santi Caterina d’Alessandria e Sant’Antonio Abate”. La pala è stata recuperata e ora torna nel Museo Diocesano, dove era esposta prima del furto.