Pala d' altare rubata negli anni ' 70 carabinieri la restituiscono alla Diocesi
I carabinieri hanno restituito alla Diocesi una pala d’altare rubata negli anni Settanta. L’opera, datata XVI secolo e attribuita al maestro napoletano Girolamo Imparato, raffigura la “Madonna con Bambino tra i Santi Caterina d’Alessandria e Sant’Antonio Abate”. La pala è stata recuperata e ora torna nel Museo Diocesano, dove era esposta prima del furto.
E' stata restituita al locale Museo Diocesano la pala d’altare, risalente al XVI secolo, raffigurante “Madonna con Bambino tra i Santi Caterina d’Alessandria e Sant’Antonio Abate”, attribuita al maestro Girolamo Imparato (Napoli, 1549 – 1607). A consegnare l’opera nelle mani del vescovo diocesano. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Multi SubThe Ancient Snake Immortal Has Awakened — And Only One Man Can Stop the Apocalypse!
Notizie e thread social correlati
Noir nella Milano del ’53: il mistero della pala d’altare rubataNel 1953 a Milano si verificò il furto di una pala d’altare, un episodio che rimane avvolto nel mistero.
Leggi anche: Truffa con lo “spoofing”: carabinieri recuperano 30mila euro e li restituiscono alla vittima
Temi più discussi: Teano, carabinieri recuperano opera d'arte rubata nel 1972; Il tesoro rubato torna dall’America: l’Abbazia di Sesto al Reghena riavrà la sua pala dell’Ottocento; PIGNATARO MAGGIORE - Ritorna a casa dopo oltre 50 anni la pala del XVI secolo rubata dalla Chiesa di San Giorgio; Pala d'altare del XVI secolo recuperato dai carabinieri: era stata rubata nel 1972.
Pignataro Maggiore, recuperata pala d'altare rubata in chiesa oltre 50 anni fa - #Pupiatv facebook
Teano, era in vendita online: restituita una pala d’altare del XVI secolo rubata dalla chiesa di Pignataro MaggioreTeano, era in vendita online: restituita dai carabinieri del Tpc una pala d’altare del XVI secolo rubata dalla chiesa di Pignataro Maggiore ... ilgiornalelocale.it
Pignataro Maggiore, recuperata pala d’altare rubata in chiesa oltre 50 anni faPignataro Maggiore (Caserta) - Per oltre cinquant'anni si erano perse le sue tracce. Ora una preziosa testimonianza del patrimonio artistico del territorio ... pupia.tv