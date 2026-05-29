Chiesa profanata a Roma feci sul pavimento e altare imbrattato

A Roma, una chiesa è stata danneggiata con atti vandalici che hanno coinvolto l’altare e gli arredi sacri. Sono state trovate feci sul pavimento e sull’altare, mentre l’olio santo è stato rovesciato a terra. La tovaglia dell’altare è stata imbrattata con un pennarello. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso. Nessun’altra informazione su eventuali sospetti o motivazioni è stata resa nota.

Ancora una chiesa profanata a Roma, al Corviale. L’olio santo rovesciato a terra, la tovaglia dell’altare imbrattata con un pennarello, feci sul pavimento del bagno e un’immagine sacra della Madonna danneggiata. Dopo le feci lanciate a settembre scorso contro gli affreschi nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e quelle trovate sull’altare della parrocchia San Nicola di Bari a Ostia, due mesi più tardi, ancora un atto vandalico. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio. In quattro si sono intrufolati nella parrocchia San Paolo della Croce, in via Poggio Verde, nel municipio Arvalia, per mettere a segno un piano ‘rovinato’ dall’irruzione del viceparroco, allertato dai rumori, che ha poi composto il 112. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Chiesa profanata a Roma: feci sul pavimento e Madonna danneggiata

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Roma chiesa profanata e solito disagio pazzesco..e va bene tutto ma io l'altra guancia non la porgo..a sti muslim profanatori x.com

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