Rottura Tottenham-Romero l' Inter spera dopo il no per Spence Il punto sulle uscite

L'Inter aspetta una risposta dall'Inghilterra dopo il rifiuto per Spence. Dal ritiro in Germania, il direttore sportivo è stato visto al telefono più volte, mentre cerca di accelerare le operazioni di mercato. La società lavora per assicurare la continuità alla rosa campione d’Italia, monitorando le uscite e le trattative in corso. Nessuna novità ufficiale sui trasferimenti, ma l'attenzione resta alta sulle trattative in Premier League.

Dal ritiro in Germania, gli occhi dell'Inter sono puntati sull'Inghilterra e sulla Premier League. Il direttore sportivo Piero Ausilio, avvistato più volte al telefono nel ritiro di Donaueschingen, continua i colloqui per accelerare sul mercato e per garantire continuità ai campioni d'Italia., Il sorpasso Chelsea su Palestra e la mancata idoneità per Khalaili indirizzano la ricerca soprattutto sull'esterno destro, anche se i nerazzurri si muovono con cautela e calibreranno gli sforzi in base alle proprie disponibilità economiche. Per questo, dopo l'interessamento iniziale e i primi contatti concreti, per ora l'Inter si è tirata indietro dalla possibilità che portava a Djed Spence, per cui il Tottenham chiedeva quasi 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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