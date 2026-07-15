Inter doppia linea di contatto con il Tottenham | piace Spence proposto Romero

L'Inter ha avviato due trattative con il Tottenham. Da un lato, il club italiano mostra interesse per il difensore Spence, dall’altro ha proposto il nome di Romero. Dopo il fallimento dell'acquisto di Khalaili, i nerazzurri cercano un rinforzo per la fascia destra e per la difesa centrale. Le trattative sono in corso e non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui termini delle eventuali operazioni.

Il calciomercato dell’ Inter è sempre in fermento e, dopo l’affare sfumato Anan Khalaili, i nerazzurri si stanno muovendo attivamente nelle trattative sia per trovare un nome nuovo per la fascia destra sia per rinforzare il pacchetto di difensori centrali. Vi avevamo parlato negli scorsi giorni dell’interesse dei nerazzurri per John Stones, ma ora la lista dei desideri si alimenta di un altro nome, anch’esso impegnato al Mondiale di Usa, Messico e Canada: Cristian Romero, difensore argentino classe 1998 ex Genoa e Atalanta. Il Tottenham apre alla cessione del suo capitano. Il profilo di Cristian Romero è stato accostato ai nerazzurri dopo... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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