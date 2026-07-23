Rosalia ha condiviso un video di Mia Khalifa sui social, scatenando una forte reazione in Argentina. La cantante, nota per aver innovato il flamenco integrandolo con generi come urban, elettronico e reggaeton, si è trovata al centro di una polemica online. La condivisione ha generato commenti e discussioni tra gli utenti, senza che siano stati segnalati ulteriori sviluppi o conseguenze legali.

Rosalia condivide un video di Mia Khalifa, ma scoppia la polemica in Argentina: cosa è successo. Rosalia è considerata una delle artisti più influenti del panorama della musica mondiale, nota soprattutto per essere riuscita a rivoluzionare il flamenco unendolo a sonorità urban, elettroniche e reggaeton. La cantautrice spagnola è però finita al centro delle polemiche in Argentina dopo che ha condiviso su TikTok un video di Mia Khalifa. Ecco i dettagli di quanto accaduto. I Mondiali di calcio 2026 si sono appena conclusi con la vittoria della Spagna che ha battuto in finale l’Argentina grazie a un goal al minuto 106 di Ferran Torres. Una vittoria meritata da parte delle Furie Rosse, con l’Albiceleste di Messi che ha fatto troppo poco per provare ad alzare il trofeo per la seconda volta consecutiva. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Rosalia al centro di una bufera social in Argentina: c’entra un video di Mia Khalifa

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Rosalia interpretando LA PERLA en el inicio del LUX Tour, esta noche en Lyon

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