Mondiali 2026 bufera social su Adani per la telecronaca ‘urlata’ di Argentina-Inghilterra

Notizia in breve

Durante la semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina, la telecronaca di Daniele Adani ha suscitato polemiche sui social. La sua voce è risultata molto energica e urlata, superando lo stile abituale, e ha sostituito il commento di Alberto Rimedio. La trasmissione ha diviso gli spettatori, alcuni criticando l’eccessiva intensità, altri apprezzando l’approccio più coinvolgente. La Rai non ha ancora commentato le reazioni.