Mondiali 2026 bufera social su Adani per la telecronaca ‘urlata’ di Argentina-Inghilterra
Durante la semifinale dei Mondiali 2026 tra Inghilterra e Argentina, la telecronaca di Daniele Adani ha suscitato polemiche sui social. La sua voce è risultata molto energica e urlata, superando lo stile abituale, e ha sostituito il commento di Alberto Rimedio. La trasmissione ha diviso gli spettatori, alcuni criticando l’eccessiva intensità, altri apprezzando l’approccio più coinvolgente. La Rai non ha ancora commentato le reazioni.
Una telecronaca sopra le righe, nel suo stile, quella di Daniele Adani, seconda voce Rai, che ha affancato il giornalista Alberto Rimedio per la semifinale dei Mondiali 2026 Inghilterra-Argentina. L’ex difensore è notoriamente un fan di Leo Messi, dell’Argentina e del calcio sudamericano in generale e dopo il gol vittoria della Seleccion si è scatenato nel raccontare l’ennesima rimonta della squadra di Scaloni, propiziata proprio dalle giocate della Pulce, autore dell’assist per il gol decisivo di Lautaro e di un’altra prestazione maiuscola in questo Mondiale. I toni urlati e l’approccio da tifoso di Adani hanno ricevuto una pioggia di critiche sui social, con molti utenti infastiditi dallo stile del commentatore, ritenuto inappropriato in particolare per il servizio pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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