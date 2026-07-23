La cantante spagnola è stata criticata dopo aver condiviso un video dell’ex attrice per adulti sui propri social. La pubblicazione ha suscitato reazioni negative tra i fan argentini, portando a proteste online. Successivamente, sono arrivate delle scuse da parte della cantante.

La cantante spagnola finisce al centro delle polemiche dopo aver condiviso un contenuto dell’ex attrice per adulti. Un semplice repost si è trasformato in un vero caso social. Rosalía è finita al centro di un’ondata di polemiche dopo aver condiviso nelle sue storie di Instagram un video pubblicato da Mia Khalifa, ex attrice di film per adulti e influencer, che celebrava la vittoria della Spagna sull’Argentina ai Mondiali 2026. Nel giro di poche ore migliaia di utenti, soprattutto argentini, hanno preso di mira la cantante catalana, costringendola a rimuovere il contenuto e a pubblicare un messaggio di scuse. Il video che ha acceso la polemica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rosalía nella bufera per un video di Mia Khalifa: scoppia la rivolta dei fan argentini, poi arrivano le scuse

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