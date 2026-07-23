Il Tottenham e Romero sono ai ferri corti, con l’Inter che cerca di portarlo in difesa. Dopo la rottura a Londra, ci sono condizioni favorevoli per il trasferimento a Milano. Romero ha mostrato ottime prestazioni nel mondiale, ma il suo futuro sembra lontano dalla Premier League. La trattativa tra le due società è in corso, con l’obiettivo di definire i dettagli del trasferimento. La situazione rimane in evoluzione, senza conferme ufficiali al momento.

di Lorenzo Vezzaro Dalla rottura a Londra al rilancio nerazzurro: le condizioni per portare Romero a Milano. Nonostante le ottime prestazioni messe in mostra durante la rassegna iridata, il futuro di Cristian Romero sarà con ogni probabilità lontano dalla Premier League. Il centrale della Seleccion è stato inserito nella lista dei cedibili del Tottenham, complice un rapporto mai decollato con il nuovo tecnico Roberto De Zerbi. La dirigenza nerazzurra sta monitorando con estrema attenzione l’evoluzione della situazione per provare a regalare un rinforzo di livello assoluto alla retroguardia di Cristian Chivu, pur sapendo che la trattativa resta complessa sotto il profilo finanziario. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Romero e il Tottenham ai ferri corti: l’Inter prova il grande colpo in difesa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un Posto al Sole, spoiler 14 maggio 2026: Renato e Raffaele ai ferri corti? Scoppia lo scontro tra Ferri e Mori

Romero all’Inter? Romano lancia la bomba: «E’ spuntato dal Tottenham per l’Inter il nome»Durante i colloqui tra Tottenham e Inter per il trasferimento di un giocatore, è stato menzionato il nome di Romero come possibile opzione per la...

Temi più discussi: L'Inter punta Romero! Costa tanto ma è in rotta con il Tottenham. E c'è l'amico Lautaro che...; Romero all'Inter, si può fare? Quanto costa l'argentino, quanto guadagna e la posizione del Tottenham; Romero pensa di lasciare il Tottenham: contatto Inter ma la concorrenza è alta come il prezzo; L'Inter fa spesa dal Tottenham di De Zerbi: si lavora per Spence e Romero, le cifre.

Calciomercato Inter-Romero contatti con il Tottenham e contropiede al Barcellona - La voce che spiazza ('Specchietto per le allodole'), la decisione su Spence, Bisseck e... - Rumor nerazzurri x.com

Inter, sfuma Spence: il Tottenham alza il muro. Ma spunta un'occasione chiamata RomeroL'Inter rallenta nella corsa a Spence per le richieste del Tottenham. L'asse con gli Spurs potrebbe però aprire uno scenario per Romero. msn.com

Inter in vantaggio per Romero: nuovi contatti con l’agente e sfida al Barcellona. Il Cuti vuole tornare in ItaliaIl centrale argentino vuole lasciare Londra. Gli Spurs chiedono 45-50 milioni, l’Inter studia il prestito con obbligo ... affaritaliani.it