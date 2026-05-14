Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 14 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che la tensione aumenterà tra Ornella e Raffaele, la discussione scoppiata tra loro creerà una nuova frattura che farà perdere il controllo al portiere. Il malumore di Raffaele si ripercuoterà anche sul suo rapporto con Renato che inevitabilmente si incrinerà. La guerra tra Roberto e Mori non accennerà a terminare e Ferri riuscirà a sottrargli un importante inserzionista, tra i due scoppierà uno scontro che rivelerà profonde motivazioni personali e non solo professionali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 14 maggio 2026: Renato e Raffaele ai ferri corti? Scoppia lo scontro tra Ferri e Mori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Un Posto al Sole, spoiler 18 marzo 2026: Ferri sconcertato da Greta, Ida e Diego ai ferri corti?Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 18 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Un Posto al Sole, anticipazioni 13 maggio: Raffaele e Ornella ai ferri corti, Maurizio racconta la sua veritàTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate dall'11 al 15 maggio; Un posto al sole, le trame dal 4 all’8 maggio 2026; Un posto al sole, le anticipazioni dal 11 al 15 maggio 2026: Raffaele e Renato, che litigata!; Un posto al sole, le anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026: tensioni e colpi di scena.

Aggiungi un posto al sole x.com

Un posto al sole, le anticipazioni del 15 maggio 2026: Marina è preoccupataMarina è preoccupata, cresce la gelosia nei confronti di Greta, sempre più presente tra lei e il marito: trama del 15 maggio 2026 di Un posto al sole. dilei.it

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026: il gesto disperato di MarinaLe trame di Un Posto al Sole di venerdì 15 maggio 2026: la gelosia per Greta spinge la Giordano a un gesto drastico e inaspettato. Pino fa cambiare idea a Rosa. libero.it