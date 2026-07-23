RomaSport primo sì alla nuova azienda per gli impianti comunali | cosa cambia

La Giunta capitolina ha approvato la delibera per la nascita di RomaSport, la nuova azienda speciale del Campidoglio che si occuperà della gestione degli impianti sportivi comunali e della promozione della pratica sportiva. Il testo passa ora all’esame dell’Assemblea Capitolina, cui spetterà il compito di approvare in via definitiva il provvedimento. Saranno le consigliere e i consiglieri capitolini, nell’esercizio delle prerogative dell’Aula Giulio Cesare, a valutare e votare definitivamente un progetto che punta a cambiare in modo strutturale il modello di gestione degli impianti sportivi comunali, rafforzando il diritto... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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