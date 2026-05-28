Primo sì alla legge che obbliga a far pubblicità alle assoluzioni | cosa cambia per giornali siti e tv

La Camera ha approvato la legge che impone ai media di pubblicare le sentenze di assoluzione o proscioglimento. La normativa riguarda giornali, siti internet e televisioni, obbligandoli a diffondere queste decisioni giudiziarie. La proposta, presentata dal capogruppo di maggioranza, passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento. La legge mira a garantire trasparenza e informazione corretta sui risultati dei processi penali.

Primo via libera dalla Camera alla proposta di legge sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, a prima firma del capogruppo forzista Enrico Costa. Il testo, sostenuto dalla maggioranza, incassa anche il voto favorevole di Azione, che parla di «norma di civiltà». Si astengono invece Pd, Movimento 5 Stelle, Avs e Italia Viva, che pure in commissione aveva mostrato qualche apertura. Ora il provvedimento passa al Senato. Nel dettaglio, la pdl modifica il Codice in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo 196 del 2003, introducendo un nuovo articolo, il 144-ter. L’obiettivo dichiarato è dare... 🔗 Leggi su Open.online

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