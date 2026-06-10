Autovelox si cambia di nuovo su approvati e non omologati | cosa succede ora e cosa cambia per multe e ricorsi

Il governo ha approvato un nuovo decreto sugli autovelox, dopo 34 anni dall’entrata in vigore del Codice della Strada. La normativa riguarda gli strumenti approvati ma non omologati, con modifiche che influiranno su multe e ricorsi. Le nuove regole stabiliscono criteri più chiari per l’omologazione e l’uso degli autovelox. Le autorità avranno maggiori poteri di controllo, mentre i cittadini potranno contestare più facilmente le multe basate su apparecchi non conformi.

A 34 anni dall’entrata in vigore del Codice della Strada, è arrivato il tanto atteso decreto sugli autovelox, dopo un lungo periodo di caos sugli strumenti approvati ma non omologati. Il ministero dei Trasporti ha firmato il provvedimento sull’omologazione dei dispositivi e delle apparecchiature per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Si tratta di un decreto richiesto a gran voce, perché mira a colmare un vuoto normativo che aveva generato numerosi contenziosi giudiziari, tanto che la Cassazione nel 2024 si era trovata ad annullare le multe generate dal 70% di autovelox presenti sul territorio perché considerati non omologati. 🔗 Leggi su Open.online

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Autovelox omologati quali sono e cosa cambia per le tante le nuove regole!

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