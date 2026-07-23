Roma | trovato con funghi allucinogeni e cannabinoidi arrestato 20enne a Ciciliano

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Ciciliano, in provincia di Roma, dopo essere stato trovato in possesso di funghi allucinogeni e cannabinoidi. La polizia ha effettuato un controllo che ha portato al sequestro delle sostanze stupefacenti. Nessuno è rimasto ferito durante l'intervento. L’arresto è stato convalidato e il ragazzo è stato portato in caserma. La procura ha aperto un fascicolo a suo carico.

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Ciciliano, un comune situato in provincia di Roma, dopo essere stato trovato in possesso di funghi allucinogeni e cannabinoidi. I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco, nell’ambito dei loro servizi quotidiani dedicati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato l’arresto del giovane, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Detenzione di sostanze stupefacenti e arresto. Il giovane ha attirato l’attenzione dei militari mentre fumava uno spinello nei pressi di una fermata del bus. A seguito di un controllo d’iniziativa, i carabinieri hanno rinvenuto due buste sottovuoto contenenti un totale di 90 grammi di funghi allucinogeni già essiccati e pronti per il consumo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torino, market della droga in casa tra funghi allucinogeni e Lsd: arrestato 43enne a Barriera MilanoA Torino un uomo di 43 anni è stato arrestato per aver detenuto una quantità significativa di droga in casa, tra cui funghi allucinogeni e Lsd.

Trovato con un borsone con 20kg di marijuana alla stazione di Bergamo: “Devo portarla a Roma”, 20enne arrestatoUn giovane di 20 anni è stato arrestato alla stazione di Bergamo dopo essere stato trovato con un borsone contenente 20 chili di marijuana.