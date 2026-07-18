Trovato con un borsone con 20kg di marijuana alla stazione di Bergamo | Devo portarla a Roma 20enne arrestato
Un giovane di 20 anni è stato arrestato alla stazione di Bergamo dopo essere stato trovato con un borsone contenente 20 chili di marijuana. I carabinieri hanno fermato il ragazzo e, durante i controlli, lui ha dichiarato che doveva portare la droga a Roma. Il borsone era nascosto tra i bagagli, e l’arresto è stato effettuato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
I carabinieri hanno arrestato un 20enne alla stazione di Bergamo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato trovato in possesso di un borsone con 20 chili di marijuana e avrebbe detto che doveva portarla a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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