Trovato con un borsone con 20kg di marijuana alla stazione di Bergamo | Devo portarla a Roma 20enne arrestato

Notizia in breve

Un giovane di 20 anni è stato arrestato alla stazione di Bergamo dopo essere stato trovato con un borsone contenente 20 chili di marijuana. I carabinieri hanno fermato il ragazzo e, durante i controlli, lui ha dichiarato che doveva portare la droga a Roma. Il borsone era nascosto tra i bagagli, e l’arresto è stato effettuato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.