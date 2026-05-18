Torino market della droga in casa tra funghi allucinogeni e Lsd | arrestato 43enne a Barriera Milano

A Torino un uomo di 43 anni è stato arrestato per aver detenuto una quantità significativa di droga in casa, tra cui funghi allucinogeni e Lsd. Durante l'operazione sono stati sequestrati più di tre chili di sostanze stupefacenti e circa 10.000 euro in contanti. L’arresto è stato effettuato a Barriera Milano, nel corso di una perquisizione mirata. L’indagine ha portato al sequestro di droga e denaro, con l’uomo che ora si trova a disposizione delle autorità.

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