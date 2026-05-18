Torino market della droga in casa tra funghi allucinogeni e Lsd | arrestato 43enne a Barriera Milano
A Torino un uomo di 43 anni è stato arrestato per aver detenuto una quantità significativa di droga in casa, tra cui funghi allucinogeni e Lsd. Durante l'operazione sono stati sequestrati più di tre chili di sostanze stupefacenti e circa 10.000 euro in contanti. L’arresto è stato effettuato a Barriera Milano, nel corso di una perquisizione mirata. L’indagine ha portato al sequestro di droga e denaro, con l’uomo che ora si trova a disposizione delle autorità.
Un arresto e un maxi sequestro di sostanze stupefacenti in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano di Torino. Un uomo di 43 anni è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente dopo che gli agenti hanno scoperto un vero e proprio “market” della droga nella sua abitazione. L’operazione della Squadra Mobile Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato il risultato di una mirata attività info-investigativa. Gli agenti della Squadra Mobile hanno deciso di approfondire la situazione dopo aver notato un sospetto e continuo via vai di persone nei pressi di un’abitazione situata vicino ai giardini Montanaro, nel quartiere Barriera Milano di Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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