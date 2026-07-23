Roma-Trastevere | l’amichevole che anticipa nuove strategie

La Roma di Giampiero Gasperini si prepara a giocare una seconda amichevole pre-campionato contro il Trastevere, dopo aver vinto 6-0 contro la Primavera nella partita precedente. La sfida si svolgerà a Roma e rappresenta un momento di preparazione prima dell’inizio ufficiale della stagione. La squadra ha mostrato un buon rendimento nelle ultime uscite e si sta concentrando su nuove strategie di gioco. La partita è prevista per la prossima settimana.

L’angolo della partita. La Roma di Giampiero Gasperini, reduce da una schiacciante vittoria per 6-0 contro la Primavera, si appresta a affrontare la sua seconda amichevole pre-campionato contro il Trastevere. Questa partita rappresenta un’importante opportunità per i giallorossi di consolidare le proprie strategie e aumentare la fiducia dei giocatori, nonostante il recente sfumare dell’acquisto di Summerville. L’aspettativa dei tifosi è alta: le prestazioni e il numero di gol saranno fondamentali per mantenere viva l’entusiasmo attorno alla squadra in questa fase di preparazione. La chiave tattica del match. La sfida contro il Trastevere offre a Gasperini la possibilità di testare nuovi schemi e formazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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